Приведите к многочлену стандартного вида выражение: ( -0,8ab-0,2a^2b^3)^2 (1\4x^3+2y^2)^2
Алгебра
Приведите к многочлену стандартного вида выражение: ( -0,8ab-0,2a^2b^3)^2 (1\4x^3+2y^2)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение во вложенном файле.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Русский язык
Математика
У Лены есть коса длинной 45 см. Мама заплетает Лене косу за 9 минут. У Лены есть кукла Рапунцель , длина волос 6 м. Сколько времени потребуется мам...
Математика
Столб копали в землю на Одну треть его длины он возвышался над землёй на 2 метра 30 сантиметров Определите длину столба помогите пж