1 задание если не трудно, то можно и 2 задание. спасибо за помощь
Химия
1 задание если не трудно, то можно и 2 задание. спасибо за помощь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CO2 SO2 оксид углерода, оксид серы-кислотные оксиды Al(OH)2Cl основной соль CaO основной оксид H2SO3 кислота двухосновная Ba(OH)2 растворимое основание,HI кислота бескислородная, NaHCO3 кислый соль, Ca(NO3)2 нитрат кальция, нормальный (средний) соль Cu(OH)2 гидроксид меди нерастворимое Li2O оксид лития MgO+H2SO4-->MgSO4+H2O MgSO4+Ca(OH)2-->Mg(OH)2+CaSO4 Mg(OH)2-->MgO+H2O MgO+2HCl-->MgCl2+H2O
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