Три несмешивающиеся между собой жидкости: вода , керосин и , ртуть - налиты в сосуд. В каком порядке они расположились ? Ответ обоснуйте
Физика
Три несмешивающиеся между собой жидкости: вода , керосин и , ртуть - налиты в сосуд. В каком порядке они расположились ? Ответ обоснуйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их расположение зависит от плотности. Жидкость с наименьшей плотностью будет в верху, со средней плотностью в середине и с большей плотностью внизу.
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