Столб копали в землю на Одну треть его длины он возвышался над землёй на 2 метра 30 сантиметров Определите длину столба помогите пж

Математика
Столб копали в землю на Одну треть его длины он возвышался над землёй на 2 метра 30 сантиметров Определите длину столба помогите пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-1/3=2/3столба над землей а это 2м30см=230см 230:2/3=230X3/2=345см
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