Столб копали в землю на Одну треть его длины он возвышался над землёй на 2 метра 30 сантиметров Определите длину столба помогите пж

Математика

Столб копали в землю на Одну треть его длины он возвышался над землёй на 2 метра 30 сантиметров Определите длину столба помогите пж

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