У Лены есть коса длинной 45 см. Мама заплетает Лене косу за 9 минут. У Лены есть кукла Рапунцель , длина волос 6 м. Сколько времени потребуется маме, чтобы заплести косу Рапунцель. А)1 час 30 мин Б)1 час 45 мин В)2 часа Г)2...

Математика

У Лены есть коса длинной 45 см. Мама заплетает Лене косу за 9 минут. У Лены есть кукла Рапунцель , длина волос 6 м. Сколько времени потребуется маме, чтобы заплести косу Рапунцель. А)1 час 30 мин Б)1 час 45 мин В)2 часа Г)2 часа 15 мин Д)2часа 30 мин

Автор: Гость