У Лены есть коса длинной 45 см. Мама заплетает Лене косу за 9 минут. У Лены есть кукла Рапунцель , длина волос 6 м. Сколько времени потребуется маме, чтобы заплести косу Рапунцель. А)1 час 30 мин Б)1 час 45 мин В)2 часа Г)2...

Математика
У Лены есть коса длинной 45 см. Мама заплетает Лене косу за 9 минут. У Лены есть кукла Рапунцель , длина волос 6 м. Сколько времени потребуется маме, чтобы заплести косу Рапунцель. А)1 час 30 мин Б)1 час 45 мин В)2 часа Г)2 часа 15 мин Д)2часа 30 мин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45:9=5 см в минуту плетет мама 6м=600см 600:5=120мин=2часа
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