Выписать 10 причин употребления алкоголя подростками. Описать партрет пьющего человека. Pleeeasee!!

Гость: Гость:

1. Уход от реальности в мир иллюзий 2. Желание быть "крутым" или "своим", быть понятым своим социумом 3. Протест родителям, учителям, социуму 4. Не знают, что жить можно по-другому, не видели в своей жизни таких примеров. Отсутствие семейных традиций.