Выписать 10 причин употребления алкоголя подростками. Описать партрет пьющего человека. Pleeeasee!!
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Выписать 10 причин употребления алкоголя подростками. Описать партрет пьющего человека. Pleeeasee!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Уход от реальности в мир иллюзий 2. Желание быть "крутым" или "своим", быть понятым своим социумом 3. Протест родителям, учителям, социуму 4. Не знают, что жить можно по-другому, не видели в своей жизни таких примеров. Отсутствие семейных традиций.
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Выписать 10 причин употребления алкоголя подростками.<br /> Описать партрет пью??его человека. <br /> Pleeeasee!!
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