Каменщик укладывается 120 кирпичей в час. За сколько дней он уложит 14400 кирпичей, ра??отая по 8 ч в день.

Математика
Каменщик укладывается 120 кирпичей в час. За сколько дней он уложит 14400 кирпичей, ра??отая по 8 ч в день.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)120•8=960(к) в день 2)14400:960=15(д) Ответ за 15 дней
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