Каменщик укладывается 120 кирпичей в час. За сколько дней он уложит 14400 кирпичей, ра??отая по 8 ч в день.
Математика
Каменщик укладывается 120 кирпичей в час. За сколько дней он уложит 14400 кирпичей, ра??отая по 8 ч в день.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)120•8=960(к) в день 2)14400:960=15(д) Ответ за 15 дней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У фермера 4 лошади9 каров лошади требуется на месяц 135 кг сена а трём коровам столько сена сколько необходимо семи должен расходовать фемер ежемес...
Английский язык
Русский язык