Каменщик укладывается 120 кирпичей в час. За сколько дней он уложит 14400 кирпичей, ра??отая по 8 ч в день.

Математика

Каменщик укладывается 120 кирпичей в час. За сколько дней он уложит 14400 кирпичей, ра??отая по 8 ч в день.

Автор: Гость