У фермера 4 лошади9 каров лошади требуется на месяц 135 кг сена а трём коровам столько сена сколько необходимо семи должен расходовать фемер ежемесячно на всех лошадей и коров

Математика

У фермера 4 лошади9 каров лошади требуется на месяц 135 кг сена а трём коровам столько сена сколько необходимо семи должен расходовать фемер ежемесячно на всех лошадей и коров

Автор: Гость