У фермера 4 лошади9 каров лошади требуется на месяц 135 кг сена а трём коровам столько сена сколько необходимо семи должен расходовать фемер ежемесячно на всех лошадей и коров

Математика
У фермера 4 лошади9 каров лошади требуется на месяц 135 кг сена а трём коровам столько сена сколько необходимо семи должен расходовать фемер ежемесячно на всех лошадей и коров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)135×7=945-сена съест 3 коровы.
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