Запишите четыре словосачетания на слова слетел с ветки
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Запишите четыре словосачетания на слова слетел с ветки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слетел с ветки, и сломал себе ногу.
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