Ученики школы №103 участвуют в лыжных соревнованиях. Если записать ряд кратных их ??оличеству, начиная с наименьшего, то на 14 месте оказывается лыжник под номером 42. Найдите номера лыжников, занявших 3 и 20 места. В ответе ук...

Математика

Ученики школы №103 участвуют в лыжных соревнованиях. Если записать ряд кратных их ??оличеству, начиная с наименьшего, то на 14 месте оказывается лыжник под номером 42. Найдите номера лыжников, занявших 3 и 20 места. В ответе укажите числа через запятую, не отделяя их пробелом.

Автор: Гость