Ученики школы №103 участвуют в лыжных соревнованиях. Если записать ряд кратных их ??оличеству, начиная с наименьшего, то на 14 месте оказывается лыжник под номером 42. Найдите номера лыжников, занявших 3 и 20 места. В ответе ук...

Математика
Ученики школы №103 участвуют в лыжных соревнованиях. Если записать ряд кратных их ??оличеству, начиная с наименьшего, то на 14 месте оказывается лыжник под номером 42. Найдите номера лыжников, занявших 3 и 20 места. В ответе укажите числа через запятую, не отделяя их пробелом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9,60. 42:14=3. Кратность номера лыжника по отношению к номеру места равна 3.  Значит 3 место занял лыжник №9, 20 место - лыжник №60.
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