Рыбак утром выехал из города на рыбалку.Расстояние от города до речки 28км.К семи ч??сам утра рыбак уже проехал четверть всего пути.Сколько километров осталось ехать рыбаку?

Математика
Рыбак утром выехал из города на рыбалку.Расстояние от города до речки 28км.К семи ч??сам утра рыбак уже проехал четверть всего пути.Сколько километров осталось ехать рыбаку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28:7=4 км 4+4=8 км сталось проехать
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