(3y-1/y)*y⁴/3 очень срочно, помогите пожалуйста

Алгебра
(3y-1/y)*y⁴/3 очень срочно, помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3y — 1/y) * y⁴/3 = 3y * y⁴/3 — 1/y * y⁴/3 = y⁵ — y³/3
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