Компания собирается выпускать алкогольные напитки. Какие факторы макросреды она должна учесть?
Другие предметы
Компания собирается выпускать алкогольные напитки. Какие факторы макросреды она должна учесть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найди в интернете !,потому что здесь наврятли кто то напишит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Рыбак утром выехал из города на рыбалку.Расстояние от города до речки 28км.К семи ч??сам утра рыбак уже проехал четверть всего пути.Сколько километ...
Українська література
Химия
Запишите равнения реакций между углём и простыми веществами: кислород, литий, алю??иний, водород. Укажите окислитель и восстановитель.
Русский язык