Компания собирается выпускать алкогольные напитки. Какие факторы макросреды она должна учесть?

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Компания собирается выпускать алкогольные напитки. Какие факторы макросреды она должна учесть?
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Гость:
Найди   в  интернете !,потому что здесь наврятли кто то напишит
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