Прочитай предложение-загадку. Доброе, хорошее, на всех глядит, а людям на себя глядеть не велит. Найди слово-отгадку на этой странице. Запиши его

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Прочитай предложение-загадку. Доброе, хорошее, на всех глядит, а людям на себя глядеть не велит. Найди слово-отгадку на этой странице. Запиши его

Автор: Гость