Известно, что Х^4=У^4 и (У-1)^2=4. Чему не может равняться Х? (А) -1 (Б) 1 (В) -3 (Г) 3 (Д) 2

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Из первого уравнения в известно вытекает что х=у. Собственно осталось подсчитать у из второго уравнения: (у-1)^2=2^2 y-1=2 y=3 но также будет справедливо и: у-1=-2 у=-1 Получается х не может равнятся 1,-3,2