Камола в 21 раз младше своей 84-летней бабушки. Сколько лет Камоле? Во сколько раз мл??дше бабушки мама Камолы,если ей 42 года

Математика

Камола в 21 раз младше своей 84-летней бабушки. Сколько лет Камоле? Во сколько раз мл??дше бабушки мама Камолы,если ей 42 года

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