Камола в 21 раз младше своей 84-летней бабушки. Сколько лет Камоле? Во сколько раз мл??дше бабушки мама Камолы,если ей 42 года

Математика
Камола в 21 раз младше своей 84-летней бабушки. Сколько лет Камоле? Во сколько раз мл??дше бабушки мама Камолы,если ей 42 года
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84/21=4 лет камоле 84/42= в 2 раза младше мама камолы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
После неудачного ремонта обе стрелки механических часов стали двигаться на 20% быстрее. Какое время покажут часы в 5 утра, если в полночь было выст...
Ответить
Математика
Два мальчика поплыли одновременно навстречу друг другу с двух концов бассейна, длина которого 100 метров. Первый проплыл 48 метров, а второй 42 мет...
Ответить
Русский язык
И.п., Р.п., Д.п., В.п., Т.п., П.п., деньки, юбка, подъём. проскланять
Ответить
География
Назовите три свойства географической оболочки
Ответить
Литература
Дайте описание Лизе из повести А. С. Пушкина барышня-крестьянка.
Ответить