Камола в 21 раз младше своей 84-летней бабушки. Сколько лет Камоле? Во сколько раз мл??дше бабушки мама Камолы,если ей 42 года
Математика
Камола в 21 раз младше своей 84-летней бабушки. Сколько лет Камоле? Во сколько раз мл??дше бабушки мама Камолы,если ей 42 года
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84/21=4 лет камоле 84/42= в 2 раза младше мама камолы
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