Карбонат калия в растворе не взаимодействует с 1) азотной кислотой 2) углекислым газом 3) сульфатом натрия 4) хлоридом меди (II) напишите реакции пожалуйста
Химия
Карбонат калия в растворе не взаимодействует с 1) азотной кислотой 2) углекислым газом 3) сульфатом натрия 4) хлоридом меди (II) напишите реакции пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Карбонат калия в растворе не взаимодействует с1) азотной кислотой 3) сульфатом натрия так как не соблюдается правило Бертоле (нет осадка, воды или газа)
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