Карбонат марганца разлагается при нагревании на оксид марганца и углекислый газ ??апишите уравнение реакции напишите плиз

Химия
Карбонат марганца разлагается при нагревании на оксид марганца и углекислый газ ??апишите уравнение реакции напишите плиз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
MnCO3+t => MNO+CO2, если я помню школьный курс химии и не путаю валентность.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Синонимы к словам : покровитель,искрящийся,сообщение,обрезать,признак
Ответить
Математика
Помогите. У Тани было 90 руб. После того как она купила несколько тетрадей по 6 руб.??аждая,у неё осталось 48 руб.сколько тетрадей купила Таня?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста с задачей намер 16
Ответить
Русский язык
Мне надо написать небольшое соченение на тему мой любимый цветок
Ответить
Русский язык
Из каких наречий можно написать сичинение миниатюру на тему пришла весна
Ответить