Карбонат марганца разлагается при нагревании на оксид марганца и углекислый газ ??апишите уравнение реакции напишите плиз
Химия
Карбонат марганца разлагается при нагревании на оксид марганца и углекислый газ ??апишите уравнение реакции напишите плиз
Ответ(ы):
Гость:
MnCO3+t => MNO+CO2, если я помню школьный курс химии и не путаю валентность.
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