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Помогите пожалуйста с задачей намер 16
Математика
Помогите пожалуйста с задачей намер 16
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
30 км так как 15 * 2 = 30 км а 60 *2=120 150-120=30
Спасибо
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