Почему у греков было много богов
История
Почему у греков было много богов
Ответ(ы):
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28. Боги греков 1. Как греки представляли богов. Древние греки верили, что рядом с ними находятся разные сверхъестественные существа. Их было очень много. В каждой реке живет своя нимфа. У каждого леса, горы и родника также есть свой покровитель. Главные боги, как считали греки, жили на Олимпе, поэтому их называли Олимпийскими богами. В своих дворцах на Олимпе бессмертные боги проводили время в пирах и прочих удовольствиях. Отсюда они спускались на землю и вмешивались в жизнь людей, повелевая ими. Греки верили, что олимпийцы не самые древние боги. Сначала миром правили Гея (Земля) и Уран (Небо). Им на смену пришли их дети. которых называли титанами. Главным среди них был Крон. Дети Крона во главе с Зевсом свергли титанов и поделили его власть между собой. Зевс стал царствовать на земле, его брату Посейдону досталось море, другой брат - Аид - стал владыкой подземного царства мертвых.
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