Для утепления двух окон нужно 14м утеплителя .сколько утеплителя нужно для шести о??он .∞реши задачу двумя способами.

Математика

Для утепления двух окон нужно 14м утеплителя .сколько утеплителя нужно для шести о??он .∞реши задачу двумя способами.

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