Помогите, с заданием , пожалуйста! Мне больно. И В сплошную массу льда врезался ??едокол. Эти предложения относятся к категории состояния?

Русский язык

Помогите, с заданием , пожалуйста! Мне больно. И В сплошную массу льда врезался ??едокол. Эти предложения относятся к категории состояния?

Автор: Гость