Помогите, с заданием , пожалуйста! Мне больно. И В сплошную массу льда врезался ??едокол. Эти предложения относятся к категории состояния?
Русский язык
Помогите, с заданием , пожалуйста! Мне больно. И В сплошную массу льда врезался ??едокол. Эти предложения относятся к категории состояния?
Ответ(ы):
Гость:
Да, но если эти предложения взаимосвязаны (например находятся в одном тексте).
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