Запишите словосочетания, вставляя пропущенные окончания. Какими словами-помощни??ами вы воспользуетесь? Укажите склонение и падеж каждого имени существительного. Спит на кроват.., подошёл к плошадк.., шёо по площад.., заплак...
Русский язык
Запишите словосочетания, вставляя пропущенные окончания. Какими словами-помощни??ами вы воспользуетесь? Укажите склонение и падеж каждого имени существительного. Спит на кроват.., подошёл к плошадк.., шёо по площад.., заплакал от бол.., подготовился к поездк.., мечтал об осен.., зашёл за брат.., записал в тетрад.., бежал по тропинк.., в конце улиц.., добраться до опушк.., расти на опушк.., вода в стакан.., суп в кастрюл..,
Ответ(ы):
Гость:
Спит на кровати ,подошёл к площадке,шёл по площадке,заплакал от боли,подготовился к поездке,мечтал об осени,зашёл за братом,записал в тетради,бежал по тропинке,в конце улицы,добраться до опушки,расти на опушке,вода в стакане,суп в кастрюле
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