Запишите словосочетания, вставляя пропущенные окончания. Какими словами-помощни??ами вы воспользуетесь? Укажите склонение и падеж каждого имени существительного. Спит на кроват.., подошёл к плошадк.., шёо по площад.., заплак...

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Запишите словосочетания, вставляя пропущенные окончания. Какими словами-помощни??ами вы воспользуетесь? Укажите склонение и падеж каждого имени существительного. Спит на кроват.., подошёл к плошадк.., шёо по площад.., заплакал от бол.., подготовился к поездк.., мечтал об осен.., зашёл за брат.., записал в тетрад.., бежал по тропинк.., в конце улиц.., добраться до опушк.., расти на опушк.., вода в стакан.., суп в кастрюл..,

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