РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТАА СРОЧНОО )) При окислении муравьиного альдегида оксидом серебра образуется 2 г металлического серебра. Рассчитайте массу окисленного альдегида

Химия
РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТАА СРОЧНОО )) При окислении муравьиного альдегида оксидом серебра образуется 2 г металлического серебра. Рассчитайте массу окисленного альдегида
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