1. В какой строке все слова пишутся с И, запишите эти слова. А) он дыш..т, увид..т, гон..тся Б) он распил..т, слыш..т, скач..т В) он погон..тся, вылет..т, объяв..т Г) он услыш..т, увид..т, посе..т 2.В каком ряду во всех слов...
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1. В какой строке все слова пишутся с И, запишите эти слова. А) он дыш..т, увид..т, гон..тся Б) он распил..т, слыш..т, скач..т В) он погон..тся, вылет..т, объяв..т Г) он услыш..т, увид..т, посе..т 2.В каком ряду во всех словах пропущена буква Я, запишите эти слова. А) расстрел..нный, дремл..щий, леле..л Б) почу..в, пил..щий, раскле..в В)зала..л, прома..вшись, стел..щийся г) вид..щий, почу..л, просе..нный 3.В каком ряду все слова пишутся через дефис, запишите эти слова. А) как)будто, откуда)то, давным) давно Б) темно)зелёный, сине)глазый, кое)кто В) плодово) ягодный, мало) помалу, когда) нибудь Г) где)то, пол)области, древне)греческий. 4.В каких словах пишется буква А, запишите эти слова: А) предл..гать, р..стёт, ук..ризна Б) пол..гать, оч..ровательный, р..скошный В) сокр..щать, ср..стание, об..ятельный Г) погл..щать, сн..ряжать, заст..влять
Ответ(ы):
Гость:
1 а) он дышит, увидит, гонится 2 г) видящий, почуял, просеянный 3.в) плодово-ягодный, мало-помалу, когда-нибудь 4. в) сокращать, срастание, обаятельный
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