У двух филателистов всего 500 марок. Если бы один из них подарил другому 50 штук, то и?? коллекции оказались бы равны. Сколько марок у каждого коллекционера

Математика

У двух филателистов всего 500 марок. Если бы один из них подарил другому 50 штук, то и?? коллекции оказались бы равны. Сколько марок у каждого коллекционера

Автор: Гость