У двух филателистов всего 500 марок. Если бы один из них подарил другому 50 штук, то и?? коллекции оказались бы равны. Сколько марок у каждого коллекционера
Математика
У двух филателистов всего 500 марок. Если бы один из них подарил другому 50 штук, то и?? коллекции оказались бы равны. Сколько марок у каждого коллекционера
Ответ(ы):
Гость:
У первого 300, у второго 200, если первый отдаст 50 марок второму, то у них будет по 250 марок
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