Фермер на своем участке может выращивать для продажи или морковь, или свеклу. Он и??пользует труд 10 сезонных рабочих. Каждый из рабочих может вырастить либо 100 кг свеклы, либо 80 кг моркови. Постройте график производственных ...
Экономика
Фермер на своем участке может выращивать для продажи или морковь, или свеклу. Он и??пользует труд 10 сезонных рабочих. Каждый из рабочих может вырастить либо 100 кг свеклы, либо 80 кг моркови. Постройте график производственных возможностей фермерского хозяйства и объясните, почему он имеет такую форму. *Постройте пожалуйста график и прикрепите фото
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