Какой частью речи является слово где-то?
Русский язык
Какой частью речи является слово где-то?
Ответ(ы):
Гость:
Ну вообще наречие... Только не определенное наречие.
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