К 9 пиджакам пришили по 6 пуговиц , а еще к одному 8 . Сколько пуговиц использовали?

Математика
К 9 пиджакам пришили по 6 пуговиц , а еще к одному 8 . Сколько пуговиц использовали?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
62 пуговицы использовали.
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