К 9 пиджакам пришили по 6 пуговиц , а еще к одному 8 . Сколько пуговиц использовали?

Математика

К 9 пиджакам пришили по 6 пуговиц , а еще к одному 8 . Сколько пуговиц использовали?

Автор: Гость