Карлсон пригласил к себе вгости фрекен бок малыша и боссе ноу него было только 4 плюшки он предложил поделить их так вы все возьмете себе по целой а мне дайте каждый по половинке сколько в результате плюшек получил карлсон?

Математика
Карлсон пригласил к себе вгости фрекен бок малыша и боссе ноу него было только 4 плюшки он предложил поделить их так вы все возьмете себе по целой а мне дайте каждый по половинке сколько в результате плюшек получил карлсон?
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Гость:
Не знаюгпмоосмппрлрпи456465*÷н5
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