Карлсон пригласил к себе вгости фрекен бок малыша и боссе ноу него было только 4 плюшки он предложил поделить их так вы все возьмете себе по целой а мне дайте каждый по половинке сколько в результате плюшек получил карлсон?

Математика

Карлсон пригласил к себе вгости фрекен бок малыша и боссе ноу него было только 4 плюшки он предложил поделить их так вы все возьмете себе по целой а мне дайте каждый по половинке сколько в результате плюшек получил карлсон?

Автор: Гость