-Кас- или -кос-? Выпишите сначала слова с пропущенной буквой а, затем с пропущенной ??уквой о, Обозначьте условия выбора данной орфограм мы (см. образец в правиле). В каком значении использовано выделенное слово?

Русский язык

-Кас- или -кос-? Выпишите сначала слова с пропущенной буквой а, затем с пропущенной ??уквой о, Обозначьте условия выбора данной орфограм мы (см. образец в правиле). В каком значении использовано выделенное слово?

Автор: Гость