-Кас- или -кос-? Выпишите сначала слова с пропущенной буквой а, затем с пропущенной ??уквой о, Обозначьте условия выбора данной орфограм мы (см. образец в правиле). В каком значении использовано выделенное слово?
Русский язык
-Кас- или -кос-? Выпишите сначала слова с пропущенной буквой а, затем с пропущенной ??уквой о, Обозначьте условия выбора данной орфограм мы (см. образец в правиле). В каком значении использовано выделенное слово?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Крючок касается дна. Осторожно прикасайтесь к ране. Причинить боль касанием.2) Весло коснулось воды. Наши лодки соприкоснулись. Ветка прикоснулось к лицу.Лодки — лот-ки [л] — согл., зв., тв. [о] — гласн., уд[т] — согл., глух., тв.[к] — согл., глух., мягк.[и] — гласн., безуд.5 б., 5 зв.
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