Замените глагол быть на глаголы ходить/ездить. Образец:Вчера вечером мы (были) в театре.-Вчера вечером мы (холили) в театр. 1.Недавно наш класс был в Краеведческом музее. 2.Вчера мои друзья были на школьном вечере. 3.Сегодн...
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Замените глагол быть на глаголы ходить/ездить. Образец:Вчера вечером мы (были) в театре.-Вчера вечером мы (холили) в театр. 1.Недавно наш класс был в Краеведческом музее. 2.Вчера мои друзья были на школьном вечере. 3.Сегодня мы с другом были в книжном магазине. 4.Вчера бабушка была в поликлинике. 5.В воскресенье родители были в Театре оперы и балета.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недавно наш класс ездил в Краеведческий музей. Вчера мои друзья ходили на школьный вечер. Сегодня мы с другом ездили в книжный магазин. Вчера бабушка ходила в поликлинику. В воскресенье родители ездили в Театр оперы и балета.
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