Прочитайте текст определите его тему и основную мысль и сколько в тексте средства связи
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Прочитайте текст определите его тему и основную мысль и сколько в тексте средства связи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прости я не могу оооооооооооооооо
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