1.Головной убор из кошмы (6 букв) 2.Кожаный ремень (4 буквы) 3.Предмет с помощью кото??ого точили оружия (6 букв) 3.Круглая шапка из шкур животных (6 букв) 4.Клинковое холодное оружие (5 букв) 5.Один из видов холодного ору...

История
1.Головной убор из кошмы (6 букв) 2.Кожаный ремень (4 буквы) 3.Предмет с помощью кото??ого точили оружия (6 букв) 3.Круглая шапка из шкур животных (6 букв) 4.Клинковое холодное оружие (5 букв) 5.Один из видов холодного оружия (6 букв) 6.Зимний мужской головной убор (7 букв)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1---- 2 пояс 3 треух 4клобук 5---- 6 малахай как-то так наверное 
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