Можно ли поймать синею птицу

Русский язык
Можно ли поймать синею птицу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во первых СИНЮЮ А во вторых можно
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