На 3 одинаковых костюма пошло 12метров ткани. сколько таких костюмов можно сшить из 44метров ткани

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12 метров- 3 костюма 44 метра- ? кост. Решение: 1) 12:3= 4 (м)- на один костюм 2) 44:4= 11 (кост.) - из 44 метра ткани Ответ: Из 44 метров ткани можно сшить 11 костюмов