Сало на дві долоні що значиць цей вираз

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Сало на дві долоні що значиць цей вираз
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Це означає дуже товстий шар сала)
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