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Сало на дві долоні що значиць цей вираз
Українська мова
Сало на дві долоні що значиць цей вираз
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Гость:
Це означає дуже товстий шар сала)
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