Напишите полные и краткие ионные уравнения реакций между растворами: а)хлорида бария и серной кислоты, б)сульфата железа (|||) и гидроксида натрия, в) нитрата кальция и фосфата калия.
Химия
Напишите полные и краткие ионные уравнения реакций между растворами: а)хлорида бария и серной кислоты, б)сульфата железа (|||) и гидроксида натрия, в) нитрата кальция и фосфата калия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)BaCl2+H2SO4=BaSO4+2HCl Ba2+ + 2Cl- +2H+ + SO4 2- = BaSO4 + 2H+ + 2Cl- Ba2+ + SO4 2- = BaSO4 2)Fe2(SO4)3+6NaOH=2Fe(OH)3+3Na2SO4 2Fe3+ + 3SO4 2- +6Na+ + 6OH- = 2Fe(OH)3 + 6Na+ + 3SO4 2- 2Fe3+ + 6OH- = 2Fe(OH)3 3)3Ca(NO3)2+2K3PO4=Ca3(PO4)2+6KNO3 3Ca2+ + 6NO3- +6K+ + 2PO4 3- = Ca3(PO4)2 + 6K+ + 6NO3- 3Ca2+ + 2PO4 3- = Ca3(PO4)2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Периметр прямоугольника равен 13 см две его стороны равны между собой а третья сто??она 3 см найди длину двух равных сторон треугольника
История
1.Головной убор из кошмы (6 букв) 2.Кожаный ремень (4 буквы) 3.Предмет с помощью кото??ого точили оружия (6 букв) 3.Круглая шапка из шкур жив...
Українська мова
Математика
Русский язык