Напишите полные и краткие ионные уравнения реакций между растворами: а)хлорида бария и серной кислоты, б)сульфата железа (|||) и гидроксида натрия, в) нитрата кальция и фосфата калия.

Химия

Напишите полные и краткие ионные уравнения реакций между растворами: а)хлорида бария и серной кислоты, б)сульфата железа (|||) и гидроксида натрия, в) нитрата кальция и фосфата калия.

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