Каскыр, серик синонимдер

Қазақ тiлi
Каскыр, серик синонимдер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синонимдер қасқыр, бөрі серік, жолдас
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