( 2m+1)(2m-1) помогите

Математика
( 2m+1)(2m-1) помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2m квадрат (2) -1 понятно?
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