Почему Дубровский расстался с разбойниками? какова судьба Владимира Дубровского?
Литература
Почему Дубровский расстался с разбойниками? какова судьба Владимира Дубровского?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владимир отказался от мести Троекурову. Маша для него безвозвратно потеряна. Место его пребывания обнаружено. Стычки с солдатами стали чаще. Ранения мешали участвовать в боях. Владимир вынужден скрыться.
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