Катер двигаясь против течения за 6 часов прошел 177,6 км. Найдите собственную скорос??ь катера, если скорость течения равна 2,8 км\ч. Помогите пожалуйста СРОЧНО!!!

Математика

Катер двигаясь против течения за 6 часов прошел 177,6 км. Найдите собственную скорос??ь катера, если скорость течения равна 2,8 км\ч. Помогите пожалуйста СРОЧНО!!!

Автор: Гость