Катер двигаясь против течения за 6 часов прошел 177,6 км. Найдите собственную скорос??ь катера, если скорость течения равна 2,8 км\ч. Помогите пожалуйста СРОЧНО!!!

Математика
Катер двигаясь против течения за 6 часов прошел 177,6 км. Найдите собственную скорос??ь катера, если скорость течения равна 2,8 км\ч. Помогите пожалуйста СРОЧНО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 2,8*6=16,8-проплыл катер с помощью течения. 2)177,6-16,8=160,8-проплыл катер без течения. 3) 160,8:6=26,8 Ответ: скорость катера = 26,8 км/ч.
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