Катер першого тижня витратив 448 кг пального ,а другого 336 кг.другог тижня катер пли?? на 2 год менше,ніж першого.скільки годин плавав катер першого і другого тижнів окремо ,якщо за год він витратив однакову кількість пального

Математика

Катер першого тижня витратив 448 кг пального ,а другого 336 кг.другог тижня катер пли?? на 2 год менше,ніж першого.скільки годин плавав катер першого і другого тижнів окремо ,якщо за год він витратив однакову кількість пального

Автор: Гость