Катер першого тижня витратив 448 кг пального ,а другого 336 кг.другог тижня катер пли?? на 2 год менше,ніж першого.скільки годин плавав катер першого і другого тижнів окремо ,якщо за год він витратив однакову кількість пального
Математика
Катер першого тижня витратив 448 кг пального ,а другого 336 кг.другог тижня катер пли?? на 2 год менше,ніж першого.скільки годин плавав катер першого і другого тижнів окремо ,якщо за год він витратив однакову кількість пального
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)448-336=112(кг) 2)112:2=56(кг) 3)448:56=8(год) 4)336:56=6(год)
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