Катер першого тижня витратив 448 кг пального ,а другого 336 кг.другог тижня катер пли?? на 2 год менше,ніж першого.скільки годин плавав катер першого і другого тижнів окремо ,якщо за год він витратив однакову кількість пального

Математика
Катер першого тижня витратив 448 кг пального ,а другого 336 кг.другог тижня катер пли?? на 2 год менше,ніж першого.скільки годин плавав катер першого і другого тижнів окремо ,якщо за год він витратив однакову кількість пального
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)448-336=112(кг)        2)112:2=56(кг)      3)448:56=8(год)     4)336:56=6(год)      
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость стрекозы -30км/ч,что в 2раза меньше скорости обыкновенной гальки.Сколько км прилетит галка за 2ч полёта?
Ответить
Обществознание
Какие термины используются при описании политической сферы общества
Ответить
Английский язык
!!!!!!!!!$$$$$$:)$$$$$!!!!!!!!!):
Ответить
Русский язык
Загадка в которой есть глаголы с не
Ответить
Математика
Решите пожалуйста! !!!
Ответить