Катер прошёл против течения 66,15км за 4,9ч. Сколько времени ему понадобится на обрат??ый путь,если его собственна скорость равна 16,2км/ч ?

Математика

Катер прошёл против течения 66,15км за 4,9ч. Сколько времени ему понадобится на обрат??ый путь,если его собственна скорость равна 16,2км/ч ?

Автор: Гость