Катер прошёл против течения 66,15км за 4,9ч. Сколько времени ему понадобится на обрат??ый путь,если его собственна скорость равна 16,2км/ч ?
Математика
Катер прошёл против течения 66,15км за 4,9ч. Сколько времени ему понадобится на обрат??ый путь,если его собственна скорость равна 16,2км/ч ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
66.15: 4.9=13.5 (км/ч) против течения 16.2-13.5=2.7(км/ч) скорость течения 16.2+2.7=18.9(км/ч) скорость по течению и ответ
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