Катер прошел растоянее между пунктами А и Б со скоростью 63 км/ч за 4 часа.С какой ск??ростью должен двигаться катер чтобы преодалеть это же растояние за 3,5ч?

Математика

Катер прошел растоянее между пунктами А и Б со скоростью 63 км/ч за 4 часа.С какой ск??ростью должен двигаться катер чтобы преодалеть это же растояние за 3,5ч?

Автор: Гость