Катер прошел растоянее между пунктами А и Б со скоростью 63 км/ч за 4 часа.С какой ск??ростью должен двигаться катер чтобы преодалеть это же растояние за 3,5ч?
Математика
Катер прошел растоянее между пунктами А и Б со скоростью 63 км/ч за 4 часа.С какой ск??ростью должен двигаться катер чтобы преодалеть это же растояние за 3,5ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)63*4=252(км)-расстояние за 4 часа 2)252/3,5=72(км/ч) Ответ:72 км/ч
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