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Решить чтобы равенства были верными. 8?3?4=6
Математика
Решить чтобы равенства были верными. 8?3?4=6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*3:4=6 типо вот......
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