В чем заслуга Александра невского как реального исторического лица предстоящего перед нами в житии

Литература
В чем заслуга Александра невского как реального исторического лица предстоящего перед нами в житии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем что он покороил сначала турцию и потом йранциб и потом пришёл к москве
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