Сочинение про малую медведицу

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Малая медведица - это созвездие северного полушария. Оно содержит 25 звёзд. Скорее всего данное созвездие открыли финикийцы. Главная звезда созвездия - Полярная звезда. В бинокль хорошо заметно, что цвет Полярной звезды - желтоватый. Она несколько горячее Солнца. Полярная принадлежит к типу звезд-сверхгигантов. Наше Солнце рядом с ней выглядело бы очень скромно, так как диаметр Полярной звезды в 120 раз больше солнечного диаметра. Полярная звезда, то увеличивается, то уменьшается в своем объеме. При этом слегка меняются температура, спектр звезды и блеск. Луч света, покинувший Полярную звезду, достигает Земли спустя 472 года. Это означает, что в настоящее время мы видим Полярную такой, какой на самом деле она была во времена Колумба! Хорошо, что Солнце не похоже на Полярную звезду. В противном случае мы были бы обречены на то, чтобы испытывать частую смену температуры и освещенности. Излучая свет и тепло, почти в 10 000 раз более мощные, чем Солнце, Полярная звезда испепелила бы весь органический мир на Земле!В большой школьный рефрактор рядом с Полярной звездой виден ее спутник - маленькая звёздочка 9 зв. величины. Его открыл в 1779 г. знаменитый исследователь звездного мира Вильям Гершель.