Укажите грамматически правильное продолжение предложения "Приступая к чтению кн??ги, ..." 1) ... настройтесь на серьёзную работу. 2)... учитывается авторская позиция. 3)... проблема часто формулируется неточно. 4)... мне бы...

Русский язык
Укажите грамматически правильное продолжение предложения "Приступая к чтению кн??ги, ..." 1) ... настройтесь на серьёзную работу. 2)... учитывается авторская позиция. 3)... проблема часто формулируется неточно. 4)... мне были понятны мысли автора. 5)... человек должен определённым образом настроиться. 6)... мы готовы забыть о происходящем вокруг. Нужно выбрать 3 правильных ответов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приступая к чтению книги, настройтесь на серьёзную работу. Приступая к чтению книги,человек должен определённым образом настроиться. Приступая к чтению книги, мы готовы забыть о происходящем вокруг. (предмет |подлежащее| должен выполнять основное действие, выраженное сказуемым , и добавочное ,выраженное деепричастием.
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