Укажите грамматически правильное продолжение предложения "Приступая к чтению кн??ги, ..." 1) ... настройтесь на серьёзную работу. 2)... учитывается авторская позиция. 3)... проблема часто формулируется неточно. 4)... мне бы...

Русский язык

Укажите грамматически правильное продолжение предложения "Приступая к чтению кн??ги, ..." 1) ... настройтесь на серьёзную работу. 2)... учитывается авторская позиция. 3)... проблема часто формулируется неточно. 4)... мне были понятны мысли автора. 5)... человек должен определённым образом настроиться. 6)... мы готовы забыть о происходящем вокруг. Нужно выбрать 3 правильных ответов.

Автор: Гость