Катеты CM и CN прямоугольного треугольника MCN соответственно равны 30 дм и 40 дм. Найдите высоту этого треугольника,опущенную на гипотенузу. Помогите,пожалуйста:с
Геометрия
Катеты CM и CN прямоугольного треугольника MCN соответственно равны 30 дм и 40 дм. Найдите высоту этого треугольника,опущенную на гипотенузу. Помогите,пожалуйста:с
Ответ(ы):
Гость:
Гипотенуза=√(30^2+40^2)=50 Высота=(30*40):50=24
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