Катеты CM и CN прямоугольного треугольника MCN соответственно равны 30 дм и 40 дм. Найдите высоту этого треугольника,опущенную на гипотенузу. Помогите,пожалуйста:с

Геометрия

Катеты CM и CN прямоугольного треугольника MCN соответственно равны 30 дм и 40 дм. Найдите высоту этого треугольника,опущенную на гипотенузу. Помогите,пожалуйста:с

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